Кулеба обратился с запросом на тематический доклад о паспортизации РФ на Донбассе

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украина хочет получить от ОБСЕ тематический доклад о паспортизации граждан ОРДЛО Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау, передает корреспондент УНН.

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"Я обратился к ОБСЕ с запросом, чтобы СММ ОБСЕ подготовила тематический доклад о паспортизации граждан Украины Россией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сообщил министр.

"Это большая, системная проблема, и мы должны обратить на нее внимание не только в контексте ситуации в Украине, но и для того, чтобы очень четко зафиксировать этот случай, какие последствия он влечет за собой для государства, которая прибегает к паспортизации, для того чтобы потом на годы вперед любой, кто попытается повторить этот опыт российских, трижды думал перед тем, как прибегать к такому шагу", - пояснил он.

Детали

Также Кулеба выразил благодарность действующему председателю ОБСЕ Рау за то, что он поддерживает предложения по повышению эффективности деятельности специальной мониторинговой миссии в Украине, которая является крупнейшей полевой операцией ОБСЕ.

"Поэтому я возбудил с ним несколько новых идей, предложений по укреплению работы СММ в зоне конфликта. Чрезвычайно важно чтобы работа СММ на оккупированных территориях была как можно быстрее разблокирована. Сейчас ключевым препятствием для работы СММ является фактическая блокада ее полноценного доступа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", - сказал дипломат.

Добавим

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау 9-11 февраля посетит Украину с визитом по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.