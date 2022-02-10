Россия посоветует дипломатам на время покинуть Украину
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министерство иностранных дел России посоветует неосновному персоналу дипломатических учреждений Украины временно покинуть страну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.
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"Эвакуируют сотрудников посольств, граждан англосаксонских стран призывают к тому, чтобы как можно быстрее из Украины уехать... Мы посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать (из Украины - ред.)", - сказал министр.
Он объяснил это опасением из-за "замыслов наших англосаксонских коллег".
Что было раньше
24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.
Перед этим сообщали, что из-за угрозы вторжения российских войск в Украину США хотят эвакуировать семьи американских дипломатов из страны.
Кроме того, Госдепартамент США рекомендовал гражданам Соединенных Штатов отказаться от поездок в Беларусь, а также распорядился об отъезде из страны семей американских дипломатов на фоне опасений относительно возможного российского вторжения в Украину.
Добавим
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.
Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее Россия ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали ей 26 января.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.