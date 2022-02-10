Запад хочет подконтрольного Зеленского: юрист прокомментировал "охоту" НАБУ на "слуг народа"

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Активизация разоблачения представителей партии “Слуга народа” якобы на взяточничестве со стороны НАБУ — это сигнал Президенту Владимиру Зеленскому от Запада. Такого мнения юрист и адвокат Ростислав Кравец, сообщает УНН.

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“Слуг народа" с подозрением во взяточничестве задерживают детективы НАБУ. Не ГБР или СБУ, а именно НАБУ. Поэтому, вероятно, что иностранцы, которые, на мой взгляд, полностью руководят действиями НАБУ, таким образом дают Зеленскому определенный намек. На то, что все у них под контролем. Не исключаю, что если Зеленский не будет выполнять то, что ему диктует Запад — те же "Минские соглашения“, к примеру, или назначение руководителя САП — мы увидим других задержанных депутатов от "Слуги народа”, — говорит Кравец.

Детали

Напомним, на днях НАБУ и САП разоблачили депутата Киевсовета от “Слуги народа” Владислава Трубицына на взятке. Несколько ранее НАБУ задержало депутата от ”Слуги народа" Сергея Кузьминых с подозрением во взяточничестве.

Если Зеленский будет противиться указаниям Запада — случаи задержания “слуг народа” участятся, прогнозирует юрист.

“Думаю, что мы будем видеть такие разоблачения практически еженедельно. Может, дважды в неделю, пока Зеленский не начнет выполнять то, что ему доводят с Запада”, — сказал он.

Также Кравец добавил, что последние события свидетельствуют, что детективы НАБУ могут работать и без назначения руководителя САП, вокруг которого поднята искусственная истерия приближенных к антикоррупционерам активистов.

К теме

Активист Виталий Шабунин обвинил Президента Владимира Зеленского в срыве конкурса на нового руководителя НАБУ и склоняет его к нарушению Конституции, а именно проведению этого конкурса с участием так называемых международных экспертов, которые будут иметь решающее влияние во время избрания нового директора антикорупционного бюро.

Против этого ученые и юристы Верховной Рады, которые отмечают, что вмешательство иностранных государств во внутренние дела страны — это нарушение суверенитета Украины.

“Согласно ст. 1 Конституции Украина является суверенным государством, а суверенитет выражается в верховенстве, самостоятельности, полноте и неделимости власти в пределах территории государства и независимости и равноправия во внешних сношениях. При этом самостоятельность государственной власти означает, что она сама, без участия других сил, способна принимать необходимые правовые акты и обеспечивать их исполнение с помощью средств государственного принуждения, а также отсутствие зависимости (политической, финансовой, организационной и т.п.) органов государственной власти от кого-либо внутри государства и за его пределами. Поэтому непосредственное влияние международных организаций на формирование органов государственной власти в Украине может считаться ограничением суверенитета Украины”, — указали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.

Справка

Артем Сытник возглавляет НАБУ седьмой год несмотря на официальный статус коррупционера. 15 апреля — последний день его работы в должности директора. К этому времени либо должен быть избран новый директор, либо полномочия переходят к первому заместителю директора бюро.