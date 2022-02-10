Джонсон о войсках РФ возле Украины: ближайшие дни будут самыми опасными

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Ближайшие дни будут решающими в вопросе ситуации со скоплением российских войск у границ Украины. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент УНН.

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"Честно говоря, я не думаю, что решение (о возможном вторжении России в Украину — ред.) уже принято. Но это не значит, что очень скоро не может произойти что-то действительно совершенно катастрофическое. Я боюсь, что наша разведка остается мрачной. Мы фиксируем сосредоточение огромного количества тактических батальонных групп на границах Украины. Я бы сказал, что это, пожалуй, самый опасный момент в течение следующих нескольких дней в крупнейшем кризисе безопасности, с которым Европа сталкивалась за последние десятилетия", — сказал британский премьер.

Детали

В то же время он выразил мнение о том, что правильное сочетание санкций и военной решимости, а также дипломатия, помогут разрешить кризис.

Он отметил, что страны Запада остаются единственными в этом вопросе.

"Чем жестче эти санкции, чем они автоматичнее, тем больше у нас шансов предотвратить то, что я считаю иррациональной реакцией", — добавил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела ответа Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех основных требований, в частности нерасширения НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.