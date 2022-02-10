Глава МИД Турции о ситуации на украинской границе: не такая ужасная, как утверждает Запад, но серьезная

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Ажиотаж стран Запада вокруг утверждений о скорой агрессии России в Украине наносит удар по Украине, в том числе по ее экономике. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире одного из турецких телеканалов, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

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По словам министра, “мегафонная дипломатия” Запада не снижает уровня напряженности в регионе и далека от реалий. Он заявил, что Турция в своих посреднических усилиях осознает, что скорого решения проблемы не будет.

“Вместе с тем, на данном этапе важны шаги по снижению уровня эскалации, формированию атмосферы доверия. Ситуация не такая ужасающая, как ее пытаются преподнести на Западе, но и серьезная”, — подчеркнул дипломат.

Детали

Турецкий министр отметил, что позиция Анкары предельно открытая и четкая в данном вопросе.

“Турция, как страна, имеющая хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, выступает против нового витка противостояния в регионе, где и так много конфликтов. Мы предпринимаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируется. Имеют место усилия по дипломатическим каналам”, — сказал он.

Чавушоглу напомнил о последнем визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

“Вначале нужно снизить накал напряженности, а затем предпринять шаги по обеспечению долгосрочной стабильности”, — считает глава МИД Турции.

Глава ведомства выразил уверенность в том, что путь к миру в регионе пролегает через сбалансированную позицию всех сторон.

“Украина согласна на посредничество. Россия также не закрыла двери. Мы попросили у российской стороны обнародовать дату визита российского лидера. Каждый, кто хочет мира и спокойствия, экономического развития в регионе, должен придерживаться сбалансированной политики”, — добавил он.

Что было ранее

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова принять участие в деэскалации отношений между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег в Турцию, чтобы “уладить разногласия”. Калын объяснил предложение тем, что Турция одновременно является “дружественной страной как России, так и Украины” и членом НАТО.

Это не впервые, когда турецкий лидер предлагает свою помощь: в ноябре 2021 года он уже заявлял о желании принимать участие в решении российско-украинского конфликта.

Во время визита в Киев в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз предложил посредническую роль Турции в переговорах с Россией.

Позже он сообщил, что Зеленский согласился встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции.