Беларусь направила Украине ноту протеста в связи с “актом вандализма”

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Республики Беларусь направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству в связи с “актом вандализма” в Днепре. Об этом сообщило в четверг белорусское посольство, пишет УНН.

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“10 февраля 2022 г. в МИД Украины направлена нота Посольства Беларуси в Украине, в которой заявлен решительный протест украинской стороне в связи с произошедшим в городе Днепре актом вандализма”, — сказано в сообщении.

Детали

В посольстве заявили, что белорусская сторона “требует возвращения Государственного флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем”.

По данным журналистов, дело в том что в Днепре перед зданием мэрии красно-зеленый флаг заменили на бело-красно-белый. При чем Об этом сообщил сам мэр Днепра Борис Филатов, опубликовав соответствующее фото.

“После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспалённого разума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменён на бело-красно-белый. Еще раз подчёркиваю, мы — местное самоуправление и не лезем в политику и внешние дела государства. Но мы не можем препятствовать нашим гражданам, которые высказывают свою позицию и уж, особенно, в рамках их проекта “бюджета участия”, — написал Филатов.