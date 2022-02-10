ЕС передал коллективный ответ на российские предложения по безопасности

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Европейский союз заявил в четверг, что прислал единственное письмо в ответ на предложения России государствам-членам по европейской безопасности от имени 27 министров иностранных дел стран блока, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коллективный ответ ЕС на послание всем 27 странам ЕС в конце января приведет к срыву переговоров, отмечает издание.

Дипломаты ЕС сообщили Reuters, что "письма, отправленные Лавровым, рассматривались как способ расколоть блок из 27 стран, которые по-разному относятся к Москве, на фоне того, как он рассматривает возможность введения экономических санкций против России в случае нового украинского конфликта".

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, заявила, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель решил ответить от имени всех государств, чтобы продемонстрировать единство.

"Государства-члены Европейского Союза договорились, что Верховный представитель должен ответить на послание министра Лаврова от имени 27-ми", - заявил представитель Еврокомиссии на очередном брифинге.

В сообщении посольства России в ЕС говорится, что письмо получено.

Содержание писем не было обнародовано ни одной из сторон, но дипломаты заявили, что они касаются беспокойства России относительно безопасности на ее западных границах и усилий ЕС урегулировать напряженность с помощью дипломатии.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.