Резников о блокировке Черного и Азовского морей: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, то поймут цену наглости

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина пока ожидает сильный ответ от партнеров на блокирование Россией Черного и Азовского морей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

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“Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, продолжает использование временно оккупированной территории как полигона. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости”, — подчеркнул Резников.

Детали

По словам министра, если не будет совместной реакции мира на попытки давления, то подобную тактику Кремль, и не только Кремль может применить во всем мире.

Резников отметил, что таким образом РФ в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины. Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правом в исключительной морской экономической зоне.

Перекрывая рекомендуемые морские пути, Российская Федерация практически исключила свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что бесспорно является нарушением как духа так и буквы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир.

Военно-Морские Силы ВС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защиты страны с морского направления.

Контекст

Сегодня российские СМИ сообщили, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл с временно оккупированного Севастополя.

Накануне стало известно, что упомянутые суда отправились из Средиземного моря в Черное, чтобы принять участие в учениях.

Как писал УНН, 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, а также более 10 тыс. военных.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, отметили в Минобороны РФ.