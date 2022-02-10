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Генсек НАТО в разговоре с Зеленским пообещал продолжать оказывать Киеву практическую и политическую помощь

Генсек НАТО в разговоре с Зеленским пообещал продолжать оказывать Киеву практическую и политическую помощь

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили наращивание российской мощи на границе с Украиной, передает УНН со ссылкой на Twitter генсека НАТО.

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“Поговорил с президентом Владимиром Зеленским о наращивании военной мощи России в Украине и вокруг нее. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашему уважаемому партнеру. Мы призываем Россию к деэскалации и идти по пути диалога, чтобы найти мирное решение”, - написал генсек.

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На следующей неделе министры обороны НАТО оценят варианты дальнейшего укрепления безопасности союзников, включая возможность размещения дополнительных боевых групп в юго-восточной части Альянса.

Как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, НАТО не пойдет на компромисс в отношении основных принципов — права каждой страны выбирать свой собственный путь и способности НАТО защищать всех союзников.

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Источник: УНН
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
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