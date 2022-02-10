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Депутату Киевского горсовета от “Слуги народа” Трубицыну сообщили о подозрении

Депутату Киевского горсовета от “Слуги народа” Трубицыну сообщили о подозрении

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Действующему депутату Киевского городского совета от “Слуги народа” Владиславу Трубицыну, которого разоблачили на получении 1,39 млн гривен взятки, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Цитата

“10 февраля 2022 года прокурором САП и детективами НАБУ вручено уведомление о подозрении депутату Киевского городского совета (председателю одной из постоянных комиссий Киевсовета), который разоблачен на получении 1,39 млн гривен неправомерной выгоды. Подозрение подписано генеральным прокурором", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что также сообщено о подозрении и другим лицам — помощнику депутату Киевсовета, директору КП, двум заместителям директоров КП, а также близкому к депутату лицу.

Указанным лицам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Что было раньше

Действующего депутата Киевской городской рады от “Слуги народа” Владислава Трубицына разоблачили на получении неправомерной выгоды.

Источник: УНН
Теги: Украина, подозреваемый, Слуга народа
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