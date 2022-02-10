Новости: Политика
10 февраля 2022, 18:00 • Саша Картер • 10500
Президент Польши созвонился с Зеленским
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Польши Анжей Дуда и Президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Об этом информирует канцелярия президента республики, передает УНН.
Цитата
“Президент Польши Анжей Дуда провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским”, — сообщили в канцелярии.
Детали
Пока деталей самого разговора нет. Однако известно, что ранее сегодня Дуда провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Также сегодня польский президент проведет личную встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Источник: УНН
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