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Президент Польши созвонился с Зеленским

Президент Польши созвонился с Зеленским

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Польши Анжей Дуда и Президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Об этом информирует канцелярия президента республики, передает УНН.

Цитата

“Президент Польши Анжей Дуда провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским”, — сообщили в канцелярии.

Детали

Пока деталей самого разговора нет. Однако известно, что ранее сегодня Дуда провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также сегодня польский президент проведет личную встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

И Джонсон, и Эрдоган, на прошлой неделе посещали Киев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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