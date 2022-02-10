Обсудили модальности участия Украины в Мадридском саммите НАТО: подробности разговора Зеленского и Столтенберга

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обменялись информацией о дипломатических мерах, которые Украина и Альянс принимают в ответ на угрозы со стороны России. Также речь шла о модальности участия Украины в мадридском саммите НАТО в июне текущего года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Цитата

“Собеседники обменялись актуальной информацией о дипломатических мерах, которые Украина и Альянс принимают в ответ на угрозы со стороны России. Глава государства поблагодарил за консолидированную позицию стран-членов НАТО о необходимости немедленной деэскалации ситуации со стороны РФ”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Зеленский высоко оценил неизменную приверженность Альянса "политике открытых дверей”, а также принципиальную поддержку права всех стран свободно выбирать опасные союзы и определять свой внешнеполитический курс.

Кроме того, Президент и генеральный секретарь обсудили модальности участия Украины в мадридском саммите НАТО в июне текущего года и его ожидаемые результаты.

Дополнение

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс лично предупредила Москву о жестких санкциях, которые должны быть введены в случае нападения России на Украину, во время напряженных переговоров, которые, по словам главы российской дипломатии, были похожи на разговор “немого с глухим”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований в отношении так называемых “гарантий безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно “гарантий безопасности” учета трех ключевых требований, включая не расширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.