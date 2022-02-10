Верещук и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудили проблемные вопросы жителей ВОТ

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня, 10 февраля, в Киеве вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук встретилась с министром иностранных дел Республики Польша, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау, передает корреспондент УНН.

Детали

В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов, которые касаются прав и свобод жителей временно оккупированных территорий. Так, Верещук, среди прочего, подняла проблему с выплатами жителям ВОТ на пенсионные карты "Ощадбанка".

Министр напомнила, что усилиями Президента Владимира Зеленского и украинских чиновников срок действия карт продлен до 1 апреля 2022 года. Начиная с 1 апреля 2022 года, Ощадбанк прекратит предоставлять возможность использовать платежные карты ВПЛ, срок действия которых истек во время карантина (к 31.03.2021 года — ред.).

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“За это время люди должны найти возможность приехать на подконтрольную территорию Украины и обновить идентификацию — то есть карты, и далее продолжать получать гарантированные государством выплаты. Впрочем, к сожалению этого не происходит. Люди едут, но в очень малом количестве”, — пояснила Верещук.

Кроме польской делегации участие во встрече приняли представители ОБСЕ. Участники мероприятия пришли к выводу о необходимости усиления работы в Трехсторонней контактной группе по этому направлению.

"Если мы не будем говорить о проблеме громко, то с 1 апреля получим десятки тысяч людей, которые не смогут воспользоваться своим правом на получение пенсий и социальных выплат“, - подчеркнула Верещук.

Кроме того, министр проинформировала польскую делегацию и представителей ОБСЕ о проблемах, связанных с открытием новых КПВВ. И подняла вопрос о реализации жителями ВОТ своих свобод и прав.

“Мы все эти вопросы комплексно обсудили, получили заверения в безусловной поддержке именно украинской позиции и украинского государства.

Как вы знаете, господин Рау скоро будет отбывать в Москву. Там он будет разговаривать с российскими визави. Следовательно, мы задали ему те вопросы, которые на сегодня являются нерешенными. Приоритезировали их.

Надеюсь, после визита в Москву, господин Рау получит новую карту с теми вопросами, которые нужно реализовать совместно”, — резюмировала Верещук.