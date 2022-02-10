В Раде собрали подписи за проведение внеочередного заседания, но дата до сих пор неизвестна

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Верховной Раде собрали необходимое количество подписей за проведение внеочередного заседания. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь фракции “Слуги народа” Юлия Палийчук.

Детали

Палийчук подтвердила, что в ВР уже собрали подписи за проведение внеочередного заседания.

Однако пока дата заседания неизвестна.

Что было раньше

Народный депутат от "Слуга народа" Юлия Гришина сообщала, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 14 февраля.

Добавим

Народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский на своей странице в Facebook сообщал тогда, что депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения проекта об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявлял, что инициирует внеочередное заседание ВР. Он хочет заслушать руководителей правоохранительных органов по делам против депутатов.

Дополнение

Накануне в СМИ появилось расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, а также видео якобы с места ДТП. На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами "дай я тихонько в лес пойду", а потом обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку для того, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.