В Берлине седьмой час продолжаются переговоры советников "нормандской четверки". Ожидается, что результаты объявят в 23:30

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Берлине седьмой час продолжаются переговоры политических советников лидеров стран-участниц нормандского формата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

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“В Берлине семь часов продолжаются переговоры политических советников лидеров стран — участниц Нормандского формата, в которых принимает участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по результатам переговоров глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проведет брифинг в помещении Посольства Украины в Германии. Ориентировочное время начала - 23:30 (по киевскому времени).

Дополнение

В немецкой столице Берлине стартовали переговоры советников лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Франции и Германии.

Для украинской стороны на встрече приоритетными являются вопросы безопасности и выполнения Минских соглашений. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о неизменной позиции на переговорах и подчеркнул, что Украина не будет вести ни одного прямого диалога с ОРДЛО.

Министр назвал “задачей максимум" встречи: разблокирование работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. А как минимум — продолжение работы Нормандского формата и планирование новых встреч, что показало бы намерение России оставаться в дипломатическом треке отношений.

Заместитель председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин главным ожиданием от предстоящей встречи назвал разблокировку Россией решения гуманитарных вопросов. Также, по его словам, на переговорах поднимут вопрос необходимости соблюдения “режима тишины” на Донбассе.

Переговорщик от РФ Дмитрий Козак сообщил, что встреча в Берлине должна стать продолжением контактов, которые были во время парижских переговоров советников “норманди”. Он отметил, что стороны попытаются “найти решения по всем проблемам, которые не решены”.