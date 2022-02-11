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На встрече советников "нормандской четверки" не удалось прийти к общему документу - Ермак

На встрече советников "нормандской четверки" не удалось прийти к общему документу - Ермак

КИЕВ. 11 февраля. УНН. По итогам переговоров политических советников лидеров стран - участниц Нормандского формата не удалось согласовать совместный документ. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга в Берлине, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать переговоры, что это очень важно. Все заинтересованы, чтобы переговоры в нормандском формате прошли. Также все были едины в том, что надо разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы. Сегодня мы не смогли дойти до какого-то общего документа”, — рассказал Ермак.

Детали

По его словам, во время переговоров все подтвердили, что минские договоренности нужно выполнять. Также он отметил, что советники “нормандской четверки” снова могут встретиться в ближайшее время.

Кроме того, он заявил, что Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате.

Добавим

В немецкой столице 10 февраля стартовали переговоры лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Франции и Германии. Они продолжались почти 9 часов.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка
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