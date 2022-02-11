Кулеба: еще ряд европейских государств рассматривает военную помощь Украине

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Ряд европейских государств, ранее не предоставлявших Украине военной помощи, сейчас рассматривают такую возможность. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Во-первых, нам же предоставляется помощь, и в список стран, которые это делают, входят очень важные и мощные государства мира. Во-вторых, буквально сегодня в Харькове я имел телефонный разговор с послами Украины в отдельных государствах, могу сказать - европейских государствах, которые еще не предоставили нам военной помощи, но рассматривают такие решения. И мы как раз уточняли определенные задачи для того, чтобы такие решения были одобрены”, — заявил Кулеба.

Детали

Министр заверил, что украинская дипломатия, начиная с ноября прошлого года, не останавливается ни на минуту в работе над тремя темами:

— максимально активная международная дипломатия вокруг этой кризисной ситуации;

— разработка санкций;

— военная помощь Украине.

На всех трех треках Украина достигла всего, чего хотела, но не останавливается, добавил он.

Что было ранее

Как писал УНН, ранее Кулеба заявил, что на фоне российской угрозы международные партнеры мобилизовали поддержку Украине в более 1,5 млрд долларов, а объемы доставляемого оборонительного оружия и военного оборудования составили свыше 1000 тонн.