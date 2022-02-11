Россия может напасть на Украину в любой момент, даже во время Олимпиады – Блинкен

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Проще говоря, мы и дальше фиксируем очень тревожные признаки российской эскалации, в частности прибытие новых сил к границе с Украиной. Как мы уже говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпийских игр", — заявил Блинкен.

Добавим

Олимпиада-2022 в Пекине продлится до 20 февраля.

Напомним

На фоне российской угрозы президент США Джо Байден призвал всех американцев немедленно уехать из Украины.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.