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Шольц синхронизирует позиции с Зеленским перед визитом в Москву - Кулеба

Шольц синхронизирует позиции с Зеленским перед визитом в Москву - Кулеба

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Во время встречи на следующей неделе Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц синхронизируют свои позиции перед поездкой последнего в Москву. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.

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“Мы положительно отмечаем тот факт, что канцлер Шольц посетит Киев перед тем как посетить Москву. У нас нет каких-то слишком завышенных ожиданий. Но это будет первый предметный, длительный разговор между канцлером Германии и Президентом Украины, где они синхронизируют свои позиции, с которыми канцлер поедет в Москву”, — заявил Кулеба.

Добавим

14 февраля состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца, который прибудет в Киев с первым официальным визитом.

После этого, 15 февраля, канцлер ФРГ отправится в Москву.

Напомним, на этой неделе Украину посетил президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Владимир Зеленский
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