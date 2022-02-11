Новости: Политика
11 февраля 2022, 21:00 • Петро Ивасюк • 4050
Верещук находится с рабочей поездкой в Луганской области
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прибыла с рабочей поездкой в Луганскую область, передает УНН со ссылкой на сообщение министра в Facebook.
Это - совместная рабочая поездка Верещук вместе с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем и премьером Литвы Ингридой Шимоните, которая началась с инспекции работы двух КПВВ.
Цитата
"Совместно с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните проинспектировали работу КПВВ "Станица Луганская" и "Счастье", что в Луганской области", - проинформировала она.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram