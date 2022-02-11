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Пока оснований нет: Данилов опроверг информацию об эвакуации документов из Киева

Пока оснований нет: Данилов опроверг информацию об эвакуации документов из Киева

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на сегодня нет оснований для эвакуации документов из Киева. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания в Харькове, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Хочу сказать, что все учреждения, которые работают на территории нашей страны, - работают согласно тех регламентов, которые есть для тех и других времен бытия нашей страны. На сегодня мы не видим оснований вывозить и эвакуировать документы”, - заявил он.

Детали

Данилов отметил, что в случае, если появятся такие основания - соответствующие структуры будут работать в соответствующем направлении.

Добавим

Данилов также сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны во время заседания в Харькове ввела санкции против телеканала НАШ на 5 лет.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, документы
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