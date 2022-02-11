В Украине увеличат численность территориальной обороны до 2 млн человек - Данилов
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Численность сил территориальной обороны должны увеличить до 2 миллионов украинцев. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в Харькове, передает корреспондент УНН.
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"Принято протокольное поручение - максимально увеличить количество наших военных в территориальной обороне. Поставлена задача - количество теробороны должно достигать 2 млн граждан, которые будут защищать нашу страну", - сказал Данилов.
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В начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым численность украинской армии в ближайшие 3 года увеличится на 100 тысяч человек.
Также в конце января Верховная Рада одобрила закон, разрешающий добровольцам Сил территориальной обороны применять собственное оружие.
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