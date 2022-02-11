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Следующее заседание СНБО тоже будет выездным - Данилов

Следующее заседание СНБО тоже будет выездным - Данилов

Алексей Данилов

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны будет выездным. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания в Харькове, Президент Украины Владимир Зеленский поручил проводить встречи не только в Киеве, сообщает корреспондентУНН.

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"Президент поручил, что следующее заседание тоже будет выездное. Президент предложил, чтобы заседание СНБО проводилось не только в Киеве", - заявил Данилов.

Детали

Секретарь СНБО отметил, что заседания будут проводить по регионам для совместной работы с местными властями над возникающими вопросами.

Добавим

Во время заседания в Харькове СНБО ввел санкции против телеканала “НАШ” и ряда других компаний.

Кроме этого, ведомство опровергло информацию об эвакуации документов из Киева.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
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