В Минобороны утвердили открытую часть годового и трехлетнего плана оборонных закупок, по закрытой - продолжается работа

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министерство обороны Украины утвердило открытую часть годового и трехлетнего плана оборонных закупок Министерства. Об этом в своем блоге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

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“Уже утверждено открытую часть годового и трехлетнего плана оборонных закупок Министерства. По закрытой части идет интенсивная работа, которая в целом является беспрецедентной. Комитет завершил свою часть 10 февраля. Теперь СНБО и правительство", - отметил министр.

Детали

Резников также добавил, что ведомство возобновило работу с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Также в декабре был оперативно и вовремя проведен акт Верховной Рады Об утверждении решения Президента Украины о предоставлении разрешения на доступ иностранных подразделений для участия в учениях.

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В декабре 2021 года Резников сообщил, что намерен создать аналог Агентства НАТО, которое будет закупать вооружение и технику для ВСУ.

По его словам, аналогом системы закупок НАТО будет два агентства при Минобороны.