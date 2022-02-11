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В Минобороны утвердили открытую часть годового и трехлетнего плана оборонных закупок, по закрытой - продолжается работа

В Минобороны утвердили открытую часть годового и трехлетнего плана оборонных закупок, по закрытой - продолжается работа

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министерство обороны Украины утвердило открытую часть годового и трехлетнего плана оборонных закупок Министерства. Об этом в своем блоге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

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“Уже утверждено открытую часть годового и трехлетнего плана оборонных закупок Министерства. По закрытой части идет интенсивная работа, которая в целом является беспрецедентной. Комитет завершил свою часть 10 февраля. Теперь СНБО и правительство", - отметил министр.

Детали

Резников также добавил, что ведомство возобновило работу с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Также в декабре был оперативно и вовремя проведен акт Верховной Рады Об утверждении решения Президента Украины о предоставлении разрешения на доступ иностранных подразделений для участия в учениях.

Добавим

В декабре 2021 года Резников сообщил, что намерен создать аналог Агентства НАТО, которое будет закупать вооружение и технику для ВСУ.

По его словам, аналогом системы закупок НАТО будет два агентства при Минобороны.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина
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