Переходим от "пожарного" менеджмента к стратегическому развитию: Резников о плане работы Минобороны на 2022 год
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников представил Президенту Украины основные позиции плана работы ведомства на 2022 год, который является частью комплекса мероприятий, рассчитанных на 4 года вперед. Об этом министр написал в своем блоге, пишет УНН.
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“В данный момент мы постепенно переходим на другой этап: от стадии кризисного, я бы назвал "пожарного", менеджмента к стратегическому развитию. Я уже презентовал Президенту Украины основные позиции плана нашей работы на 2022 год, который является частью комплекса мероприятий, рассчитанных на 4 года вперед”, - написал Резников.
Детали
Он отметил о новых угрозах со стороны России, которая, осуществив аншлюс Беларуси, уже второй раз стягивает значительное количество войск вокруг границы Украины.
Резников добавил, что Украина должна действовать, воспринимая эту угрозу как постоянную, и должны быть готовы в любой момент дать отпор.
“Сегодня мы получаем беспрецедентную помощь от партнеров. Но формируя системный ответ на угрозы, мы должны опираться на две составляющие - украинский народ и украинскую экономику. Именно это является источником нашей безопасности", - подчеркнул министр.
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Ранее Резников подчеркнул, что Российская Федерация уже осуществила аншлюс Беларуси, а также организовала гибридную атаку против стран-членов НАТО и ЕС. Он также заявил, что единственный реальный способ справиться с Кремлем - продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии. Украина и ее западные партнеры должны убедить Москву в том, что цена нового наступления будет слишком высока, чтобы о ней думать.
Он также подчеркнул, что вероятность значительной эскалации со стороны России на украинских границах на сегодня рассматривается как низкая.