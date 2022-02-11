КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против телеканала НАШ, которые сегодня на заседание СНБО в Харькове решили ввести на 5 лет, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе №52/2022.

Добавим

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Другим документом были введены в действие санкции и против компании "Витрина ТВ", которая поставляет услуги для заблокированных в Украине каналов.

Ранее

Совет национальной безопасности и обороны во время заседания в Харькове ввел санкции против телеканала НАШ на 5 лет.

"Введены санкции и ограничения против компании "Наша Прага", против компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, которая непосредственно является собственником всех этих компаний, которая находится на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО санкции были введены с подачи СБУ.

Напомним

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский в пятницу, 4 февраля, провел закрытое совещание с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и сотрудниками Офиса Президента, на котором дал указание найти факты или условия, чтобы закрыть телеканал "НАШ" в ближайшее время.

По данным СМИ, президент Украины, несмотря на свои предвыборные обещания не вмешиваться в работу журналистов, перешел в активную фазу противостояния с телеканалом "НАШ". После недельной блокады офиса телеканала националистами во главе с Евгением Карасем и Сергеем Стерненко, Зеленский решил закрыть канал президентской подписью под решением СНБО.

Как сообщали источники, противостояние Офиса президента с телеканалом "НАШ" может быть связано с возможными досрочными выборами в Верховную Раду после начала имплементации Минских соглашений по Донбассу. По мнению медиа-экспертов, закрытие "НАШего" практически оставит юго-восточный фланг украинской политики без медиа-освещения, что даст дополнительные шансы партии "Слуга народа" набрать большее количество голосов на Юго-Востоке Украины.