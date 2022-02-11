Белый дом ожидает, что Байден в скором времени созвонится с Путиным

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Белом Доме надеются, что в скором времени президент США Джо Байден созвонится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом на брифинге заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

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Салливан добавил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой и продолжать переговоры относительно европейской безопасности.

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Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщала, что Президент США Джо Байден ценит прямое взаимодействие лидеров государства, однако в настоящее время данных о возможных контактах Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным нет.

Ранее

США утверждают, что Россия наращивает больше войск вблизи Украины, вторжение возможно в любой момент.

Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие варианты, чем полномасштабное вторжение, включая ограниченное вторжение, и не верит, что президент Владимир Путин принял окончательное решение, заявили чиновники.

Президент Джо Байден заявил, что не будет посылать войска для спасения граждан США в случае нападения России.