На повышение выплат военным: нардепам передали предложения дополнительно выделить Минобороны 11,8 млрд грн - Резников

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сейчас уже повышены выплаты военным медикам, летчикам, есть решения по снайперам, на финише решения по ССО. И это лишь первые шаги. Предложения Минобороны о необходимости дополнительного выделения в 2022 году 11,8 млрд грн, которые планируется направить на повышение выплат военным и первоочередные нужды, уже переданы народным депутатам, сообщил министр обороны Алексей Резников в своем блоге, пишет УНН.

Детали

“На самом финише бюджетного процесса удалось включить в бюджет Минобороны на 2022 год 2,5 млрд. Сегодня мы имеем самый большой бюджет обороны за все годы независимости - более 133 млрд. В том числе - 29 млрд на вооружение и технику”, - подчеркнул министр.

Резников также добавил, что уровень обеспечения финансирования Государственного оборонного заказа достигает - 99,75%. По состоянию на 1 декабря, было 85%.

Также за счет упомянутых выше 2,5 млрд в Минобороны начали реализацию программы постепенного повышения денежного обеспечения в армии.

Сообщается, что сейчас уже повышены выплаты военным медикам, летчикам, есть решения по снайперам, на финише решения по ССО и т.д.

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“И это лишь первые шаги. Предложения Минобороны о необходимости дополнительного выделения в 2022 году 11,8 млрд грн, которые планируется направить на повышение выплат военным и первоочередные нужды, уже переданы народным депутатам и зарегистрированные в качестве проекта изменений в Государственный бюджет Украины на 2022 год”, - добавил Резников.

Добавим

Как информировал УНН, приказом министра обороны Алексея Резникова на первом этапе повышение денежного обеспечения в 2022 году увеличены выплаты для всех категорий медицинских работников, которые проходят службу или работают в сфере обороны. Повышенное денежное обеспечение начисляется с 1 января 2022 года.