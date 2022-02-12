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Раздерганные и отстраненные: физиогномист проанализировал "язык тела" Сытника и Грищука на пресс-конференции

Раздерганные и отстраненные: физиогномист проанализировал "язык тела" Сытника и Грищука на пресс-конференции

КИЕВ. 12 февраля. УНН. 10 февраля в Киеве состоялась совместная пресс-конференция руководителя НАБУ Артема Сытника и временно исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука. Мимику спикеров изучил физиогномист Леонид Золин и поделился своим экспертным мнением в комментарии УНН.

Детали

Так, по словам Золина, Сытник и Грищук вели себя во время пресс-конференции отстраненно, что говорит об их равнодушии к мероприятию и его участникам.

"Докладчики скучают, отстраняются от аудитории - особенно в середине конференции. Причина в бессмысленности такой формы отчетности.

Руководители САП не несут никакой ответственности ни перед обществом, ни перед журналистами. Их толком никто не контролирует, полномочия и зона ответственности размыта. Поступай как считаешь нужным и все будет ок. Вывод, им "фиолетово", - подчеркнул он.

Также эксперт отметил попытки обоих спикеров "заболтать" существующие проблемы.

"Обсуждают процедурные вещи. Держат акцент на процессе, а не на сути своей работы", - обяснил он.

Кроме того, Золин обратил внимание на слабый уровень подготовки докладчиков к пресс-конференции.

"Частенько посмеиваются, заигрывают с аудиторией - причина в слабой подготовке ведомства не столько к докладу, сколько к реальной работе", - уточнил он.

В целом эксперт сделал вывод о том, что Сытник и Грищук не уверенны в себе.

"Периодически раскачиваются из стороны в сторону, то и дело привстают, оправляются - они раздерганы, у них нет уверенности, ищут точку опоры", - рассказал он.

Пресс-конференцию можно посмотреть по ссылке

Добавим

На этой пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник заявил, что:

  • не собирается оставаться в НАБУ после окончания его срока полномочий в апреле этого года;
  • в падении уровня доверия к антикоррупционерам виноваты журналисты;
  • считает нормальным, что НАБУ само себя не окупает и не возвращает в бюджет столько, сколько расходует из бюджета.
Источник: УНН
Теги: НАБУ, САП, Артем Сытник
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