Кулеба поговорил с Боррелем: тот заверил, что пакет тяжелых санкций для России от ЕС уже готов

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с Боррелем на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Разговор с главой дипломатии ЕС



“В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию с безопасностью. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за твердую позицию и готовность к решительным действиям”, — написал Кулеба.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ни один из вариантов реагирования на возможное вторжение России в Украину не исключается, в том числе отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и санкции против газопровода “Северный поток — 2”. Однако, впоследствии сообщалось, что страны ЕС выступили против отключения России от SWIFT.

Разговор с главой МИД ФРГ

Также Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Подробно обсудили ситуацию с безопасностью на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту канцлера ФРГ Олафа Шольца в понедельник. Своевременная возможность обсудить совместные и решительные действия для противодействия угрозам", - отметил министр.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.