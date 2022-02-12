Верещук: заявление на продление пособия ВПЛ теперь можно подать онлайн
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Отныне заявление на продление денежной помощи для внутренне перемещенных лиц можно подать онлайн. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.
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“Спасибо нашему цифровому вице-премьеру Михаилу Федорову. Он и его команда всегда поддерживают цифровые инициативы Минреинтеграции.
Из последнего: заявление на продление пособия ВПЛ теперь можно подать онлайн. На очереди — заявления на оформление справки ВПЛ и на смену места жительства ВПЛ. Цифровая реинтеграция в действии!" - написала Верещук.
ВПЛ могут подать заявление для продления денежной помощи через портал "Дія". Эту и другие новые услуги приложения были представлены 8 февраля в ходе Diia Summit.
В перечень новых э-услуг на портале "Дія" вошли следующие онлайн-услуги для внутренне перемещенных лиц:
— оформление заявки на продление пособия;
— оформления заявки о прекращении выплаты денежной помощи.
Так, отныне, ВПЛ имеют возможность быстро и удобно по декларативному принципу продлить получение денежной помощи на следующий шестимесячный срок (в случае отсутствия изменений, влияющих на его назначение), заполнив соответствующую заявку на портале "Дія", либо подать электронную заявку о прекращении выплаты денежной помощи средствами портала "Дія".
Внедрение электронных услуг для ВПЛ на портале "Дія" реализуется в рамках проекта “Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине (Проект поддержки Дія)”, который внедряется UNDP Ukraine / ПРООН в Украине при финансовой поддержке Швеции.