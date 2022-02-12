США вывозят из посольства в Киеве дипломатов, не занимающих "критически важные должности"

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности. С 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию посольства США в Украине.

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“Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, которые не занимают критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины”, - говорится в сообщении.

Детали

В посольстве США в Украине сообщили, что несмотря на "предусмотрительное сокращение дипломатического персонала, основная команда останется в Украине с их многочисленными украинскими коллегами, преданными делу, а Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в постоянных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и решения кризиса, который Россия причинила своим военным наращиванием".

Кроме того, в Госдепе США отметили, что с воскресенья, 13 февраля, Государственный департамент останавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве, о чем сообщили в посольстве.

“Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах. Граждане США, которым нужна экстренная помощь в Украине, должны заполнить онлайн-форму, и Государственный департамент ответит”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выехать из страны на фоне российской угрозы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.