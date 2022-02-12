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Германия сокращает персонал посольства в Киеве

Германия сокращает персонал посольства в Киеве

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Германия сокращает персонал посольства в Киеве, но оставляет его открытым, при этом также переносит генконсульство из Днепра во Львов, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, которую цитирует МИД ФРГ, пишет УНН.

Цитата:

"Я решила усилить уже принятые меры по предотвращению кризисов. Сейчас в Министерстве иностранных дел идет совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений. Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дипломатический персонал, который там размещен. Наше генеральное консульство,.. базирующееся в Днепре с 2014 года, будет временно переведено во Львов", - сообщила Бербок, которую цитирует МИД ФРГ.

Федеральное министерство иностранных дел Германии также выдало предупреждение относительно поездок в Украину.

"Немцев, которые там остаются, просят рассмотреть вопрос о выезде из страны", - указали в МИД ФРГ.

Ранее

10 февраля президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выехать из страны на фоне российской угрозы. После призывов США к своим гражданам скорее покинуть Украину - ряд стран последовали их примеру.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Германия, посольство
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