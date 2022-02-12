Зеленский о возможности вторжения РФ: мы принимаем во внимание эту информацию, но должны четко анализировать

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации о глубокой эскалации со стороны РФ. Украина принимает во внимание ее, но должна четко анализировать и готовиться к любым рискам. Об этом он сказал во время брифинга в Херсонской области в субботу, передает корреспондент УНН.

Цитата:

На вопрос, верит ли он, что в ближайшую неделю будет глубокая эскалация со стороны РФ и готовится ли Украина к ней, Зеленский ответил: “Мы должны как государство рассчитывать на себя, прежде всего, рассчитывать на своих военных, рассчитывать на своих граждан и должны быть готовыми в любой день. Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ”.

Детали

Зеленский заверил, что в Украине понимают все риски.

“Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть. Если у вас или любых других людей есть какая-либо дополнительная информация относительно 100% вторжения РФ в Украину, начиная с 16 числа, давайте нам, пожалуйста, эту информацию. Мы работаем в ежедневном режиме, получаем информацию от нашей разведки. Благодарны и другим разведкам других государств", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что отдельно работают и на дипломатическом уровне.

“Что касается, согласен ли я с информацией со стороны США и информацией других партнеров, то мы принимаем во внимание всю эту информацию, мы благодарны за информацию, но мы должны четко анализировать всю эту информацию, готовиться к любым рискам”, - отметил Зеленский.

На вопрос, серьезно ли власти рассматривают возможность беспорядков внутри страны, учения по недопущению которых проходят в Херсонской области, Зеленский ответил: "Мы с вами понимаем, что такие "сюрпризы" могут быть в любой момент. Мы должны рассчитывать на свои силы, мы понимаем, что такие вещи могут быть без предупреждений, поэтому самое главное, чтобы мы были ко всему готовы".

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.