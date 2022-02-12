Макрон и Путин провели телефонный разговор: он длился более полутора часов

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин в субботу провели телефонный разговор, который длился 1 час 40 минут. Об этом сообщает Europe 1, пишет УНН.

Цитата:

“Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу разговаривал со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение 1 часа 40 минут в попытке ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе, сообщили в Елисейском дворце”, — указывается в сообщении.

Отмечается, что разговор якобы начался в 12:30 по французскому времени. Он предшествовал телефонным переговорам президента США Джо Байдена и Владимира Путина.

Российские СМИ указали, что в Кремле подтвердили проведение телефонных переговоров Путина и Макрона.

Дополнение

В понедельник Макрон ездил в Москву на переговоры с Путиным. Во вторник был в Киеве.

В Елисейском дворце указали, что этот дипломатический тур достиг своей “цели”, позволив “продвинуться вперед” и снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Но беспокойство усилилось в конце недели, когда в пятницу Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".