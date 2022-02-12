Макрон сегодня проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит сегодня с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

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“Франция говорит, что президент Макрон поговорит с Байденом, Шольцем и Зеленским в субботу”, — говорится в сообщении.

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Ранее сегодня, по данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина "остановиться" во время телефонного разговора.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин в субботу провели телефонный разговор, который длился 1 час 40 минут.

В понедельник Макрон ездил в Москву на переговоры с Путиным. Во вторник был в Киеве.

В Елисейском дворце указали, что этот дипломатический тур достиг своей "цели", позволив "продвинуться вперед" и снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Но беспокойство усилилось в конце недели, когда в пятницу Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время".