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Макрон после разговора с Путиным созвонился с Зеленским: обсудили ситуацию с безопасностью и пути активизации мирного процесса

Макрон после разговора с Путиным созвонился с Зеленским: обсудили ситуацию с безопасностью и пути активизации мирного процесса

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с безопасностью и пути активизации мирного процесса в рамках "нормандской четверки" и ТКГ. Об этом сообщил Зеленский на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Цитата:

“Продолжили диалог с Макроном. Поблагодарил за его визит в Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и пути активизации мирного процесса в рамках N4, ТКГ. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации”, — написал Зеленский.

Дополнение

Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился 1 час 40 минут.

Макрон призвал президента РФ Владимира Путина, по сообщениям, “остановиться”.

В понедельник Макрон ездил в Москву на переговоры с Путиным. Во вторник был в Киеве.

В Елисейском дворце указали, что этот дипломатический тур достиг своей “цели”, позволив “продвинуться вперед” и снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Но беспокойство усилилось в конце недели, когда в пятницу Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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