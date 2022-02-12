Переговоры Байдена и Путина: стало известно, о чем говорили

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Белый дом обнародовал пресс-релиз по итогам переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, указав, что стороны, в частности, обсудили эскалацию военного присутствия России на границах Украины, а Байден указал на цену для РФ дальнейшего вторжения в Украину, пишет УНН.

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"Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня говорил с президентом России Владимиром Путиным об эскалации военного присутствия России на границах Украины. Президент Байден ясно дал понять, что, если Россия осуществит новое вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки", - говорится в сообщении Белого дома.

Президент Байден, как указано, повторил, что "дальнейшее вторжение России в Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит авторитет России".

"Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что хотя Соединенные Штаты, как и раньше, готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы одинаково готовы и к другим сценариям", - указали в Белом доме.

Ранее

Байден и Путин завершили телефонный разговор, он длился около часа.