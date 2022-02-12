Дипмиссии ЕС и его государств-членов в Киеве не закрываются - Боррель

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Дипломатические представительства ЕС и его государств-членов не закрываются, они остаются в Киеве и продолжают работать. Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Европейская служба внешних дел в субботу вечером, пишет УНН.

Цитата:

"Дипломатические миссии ЕС и его государств-членов не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают поддерживать граждан ЕС и сотрудничать с украинской властью. Присутствие персонала и рекомендации по путешествиям корректируются, учитывая обстоятельства по безопасности", - написал Боррель в Twitter.

Детали

В заявлении Борреля от имени ЕС о дипломатическое присутствие в Киеве, обнародованном EEAS, указано, что "ЕС и его страны-члены координируют свои действия, учитывая нынешние угрозы для Украины". Там повторили твит Борреля, указав, что "наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать на поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинской властью".

"Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий по деэскалации. Напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и тяжелую цену в ответ", - добавили в дипведомстве ЕС.

Ранее

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил в Twitter, что остается в Киеве.

Со вчерашнего дня активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан покинуть Украину. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда в пятницу Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.