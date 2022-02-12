Взаимодействие подразделений системы МВД налажено: Монастырский подвел итоги учений
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На защите безопасности граждан Украины чрезвычайно профессиональные специалисты системы МВД. Об этом сегодня, 12 февраля, сказал министр внутренних дел Денис Монастырский по результатам проведенных тактико-специальных учений подразделений системы МВД неподалеку админчерты с оккупированным Крымом, сообщает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
Монастырский отметил, что проведенные учения, в которых приняли участие 1300 работников системы МВД, показали слаженность действий личного состава относительно своевременного и эффективного реагирования на дестабилизационные факторы, которые могут возникнуть в стране.
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“Сегодня мы увидели впечатляющую демонстрацию возможностей и способностей сотрудников системы МВД. Это результат мощной работы всех подразделений. Мы на высоком уровне. На защите безопасности граждан Украины действительно чрезвычайные профессиональные специалисты", - сказал глава МВД.
Детали
Основная цель учений — четкая организация и координация взаимодействия между подразделениями ЦОИВ МВД для неотложного реагирования и стабилизация ситуации на границе, пресечение массовых беспорядков, разблокирование захваченных объектов критической инфраструктуры и административных зданий и освобождение заложников.
Монастырский подчеркнул, что взаимодействие подразделений системы МВД налажено.
“У каждого подразделения системы МВД своя специфика работы. Работники Нацполиции, военнослужащие Госпогранслужбы и Нацгвардии, а также спасатели ГСЧС показали высокий уровень комплексной работы. Совершенствуемся и усиливаем способности МВД для безопасности наших граждан”, — подчеркнул глава МВД.
Напомним
Сегодня вблизи Крыма состоялись тактико-специальные учения подразделений системы МВД. Маневры проводились в критической близости к условной границе с оккупированными территориями.