Премьер Венгрии обеспокоен возможным наплывом беженцев в случае вторжения России в Украину

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с ежегодным обращением к стране и заявил, что в интересах Венгрии “избежать войны”, которая, по его словам, приведет к волне украинских беженцев в его страну, а также навредит ее экономике. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Отмечается, что Орбан призвал к мирному урегулированию растущей напряженности в Европе, вызванной опасениями о возможном российском военном вторжении в Украину. Он призвал к разрешению напряженности дипломатическим путем, упомянул, что выступает против планов Европейского Союза по введению санкций в отношении России. “О санкциях, карательной политике, нравоучениях или любом другом виде высокомерия со стороны великих держав не может быть и речи”, — заявил он.

Контекст

Орбан, возглавляющий Венгрию с 2010 года, тесно сотрудничает с российским руководством в сравнении с другими европейскими лидерами. На недавней встрече с Владимиром Путиным в Кремле Орбан выступил за увеличение поставок газа из России, а также дал положительную оценку расширению сотрудничества его страны с Москвой в сферах энергетики, торговли и безопасности.

На днях Орбан заявил, что Украина служит важной буферной зоной между Венгрией и Россией, и поэтому ее “независимость и жизнеспособность представляют прямой интерес для Венгрии”, отметив, что “военная мощь Европы должна быть как минимум сопоставима с мощью России”, премьер-министр сказал, что Венгрия выступает за увеличение европейского военного потенциала и развитие общих европейских сил обороны. В тоже время, Венгрия отказалась принимать военное подкрепление от НАТО и США, которое также было направлено в другие страны Восточной Европы в ответ на наращивание российских войск вдоль границ Украины. Орбан выразил убежденность, что национальных вооруженных сил Венгрии достаточно для защиты страны.

Напомним

Орбан также заявил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не увидел у него “намерений делать что-то резкое в отношении Украины”.