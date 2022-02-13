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Президент Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросовета

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Тwitter.

Цитата

“Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы - совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках Нормандской четверки. Преданы дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен ЕС за макрофинансовую поддержку Украины", - написал Зеленский.

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Из-за напряженной ситуацией вокруг Украины последние недели украинские дипломаты и глава государства проводят постоянные консультации и переговоры с представителями и главами других государств и международных организаций.

Источник: УНН
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