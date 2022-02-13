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Закрытую встречу с силовым блоком для обсуждения российской угрозы перенесли на завтра

Закрытую встречу с силовым блоком для обсуждения российской угрозы перенесли на завтра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Закрытое заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока перенесли на завтра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главы ВР Руслана Стефанчука.

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“Сегодня это совещание должно было состояться, но она перенесено на завтра на 16:00”, — сообщили УНН в пресс-службе.

Напомним

Ранее сообщалось, что сегодня в Верховной Раде сегодня пройдет закрытое заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. В частности, должны были обсудить угрозу вторжения России в Украину.

Источник: УНН
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