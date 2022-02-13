Страховые компании в течение 48 часов обещают прекратить страхование самолетов для полетов над Украиной

КИЕВ. 13 февраля. УНН. 12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании оповестили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Информацию об этом обнародовал украинский перевозчик SkyUp, который был вынужден сажать самолет, направлявшийся в Киев, в Молдове.

В компании сообщили, что временно прекратили продажу билетов на рейсы 14 - 16 февраля.

Кроме того, SkyUp столкнулся с требованиями лизингодателей не только относительно самолета, совершавшего рейс Фуншал — Киев и вынужденно севшего в Кишиневе.

"Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС (...) Сейчас аналогичные требования о возврате самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне — чтобы авиакомпании имели возможности продолжать полеты в Украину, Министерство Инфраструктуры Украины проводит срочную встречу, где планируется разработка решений", - заявили в компании.

Контекст

Самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Об этом сообщали пассажиры рейса.

Как пояснили в SkyUp, произошло это из-за требований владельца самолета.

“12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — оповестил авиакомпанию о немедленном запрет на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев”, — сообщил авиаперевозчик.

После этого инцидента Министерство инфраструктуры заявило, что небо над Украиной остается открытым, однако подтвердило, что у авиакомпаний возникли проблемы со страхованием. Над решением этой проблемы, как отметили в министерстве, работают.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM заявила, что прекращает полеты в Украину на фоне российской угрозы.