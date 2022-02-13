Скандал на нацотборе на Евровидение: общественный вещатель объяснил причины ошибок при объявлении результатов

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Общественный вещатель опубликовал заявление о результатах Национального отбора на Евровидение, в котором объяснил ошибки, произошедшие при объявлении результатов отбора, сообщает УНН.

Контекст

12 февраля по результатам голосования победу одержала певица Alina Pash с песней “Тени забытых предков”, но группа Kalush Orchestra, занявшая второе место, заявила о фальсификации и о намерении обжаловать результаты конкурса в суде. Основанием для таких заявлений стала ошибка ведущего и тот факт, что турнирная таблица исчезала с экранов во время объявления результатов.

Объяснение вещателя

В заявлении общественного вещателя говорится, что “во время объявления результатов голосования зрителей в прямом эфире были ошибочно названы разные баллы участников, которые набрали наименьшие баллы, а именно: Michael Soul (1 балл), группа “Our Atlantic” (2 балла), Барлебен (3 балла), а также по техническим причинам не отображалась таблица общих результатов на экране.

Организатор отбора принес извинения зрителям и артистам.

“Мы также обратились за подробными объяснением этой ситуации к нашему подрядчику-производителю телеверсии Нацотбора на Евровидение-2022 — ООО "Френдс о ТВ", - говорится в заявлении.

Также там объяснили, что ошибки допустила и редактор, которая должна была помогать ведущему.

“Редактор, которая дублировала результаты в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко, перепутала колонки и начала читать результаты не голосования зрителей, а итоговые. Надо было подсказывать ведущему оценки от зрителей, а она читала сумму, которая получается в итоге. Таким образом, она озадачила ведущего и графического редактора, выводившего таблицу с результатами на экран. Из-за попыток внести правки в файле произошел сбой и таблица исчезла с экрана. Мы извиняемся за эти неудобства, особенно за тот стресс, что пережил Тимур”, — пояснил продюсер и руководитель компании “Френдс о ТВ” Алексей Гончаренко.

Сам ведущий нацотбора Тимур Мирошниченко также прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что окончательные результаты голосовании увидел только на сцене, а имеют они вид таблицы, где участники указаны в порядке выступлений. Когда он начал произносить результаты по бумажке, ему в наушник сообщили, что он ошибся и он должен был довериться редактору — “идти за ухом”. В результате чего были изначально озвучены неверные результаты.

“Результаты голосования жюри мы имели на руках задолго до завершения зрительского голосования. Результаты голосования зрителей мы получили уже в конверте на ваших глазах. И пусть не с первой попытки, но в эфире я озвучил именно те оценки, которые были на бумаге, заверенной аудиторами”, — написал ведущий.