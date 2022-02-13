В Украину прибыли еще два самолета военной помощи от США

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В воскресенье, 13 февраля, в Украину прибыли еще два самолета с американской военной помощью. Об этом сообщает посольство США в Twitter, передает УНН.

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“Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн долларов — боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы — вместе с Украиной”, — говорится в сообщении.

Напомним

ИЗ США в Украину доставили 90 тонн боеприпасов.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.



