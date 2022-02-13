Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,88 0,0000  EUR: 31,88 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Надо срочно "слезать с иглы" импорта из Беларуси: эксперт о заявлениях Лукашенко и прогнозируемом дефиците топлива
Надо срочно "слезать с иглы" импорта из Беларуси: эксперт о заявлениях Лукашенко и прогнозируемом дефиците топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
21810

В Украину прибыли еще два самолета военной помощи от США

В Украину прибыли еще два самолета военной помощи от США

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В воскресенье, 13 февраля, в Украину прибыли еще два самолета с американской военной помощью. Об этом сообщает посольство США в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн долларов — боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы — вместе с Украиной”, — говорится в сообщении.

Напомним

ИЗ США в Украину доставили 90 тонн боеприпасов.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.