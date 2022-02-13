ВСУ получили от Литвы зенитно-ракетные комплексы Stinger

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня, 13 февраля, в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с очередной партией военно-технической помощи от Литовской Республики. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ВСУ получили от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи. В комплекте также боеприпасы оборонного назначения. Самолет с грузом встретили заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас. Кроме того, доставлено военное имущество и снаряжение для обеспечения потребностей ВС Украины, в частности бронежилеты.

Расширение военной помощи от Литвы для украинской армии анонсировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"12-13 февраля в Украину доставлялась военная помощь от Литвы. В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другая военная амуниция. Спасибо Правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины Министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень тесные и длятся много веков. Современная история творится так же сообща и по-родственному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга! И я уверен, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами. Благодаря десяткам встреч и телефонных переговоров сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров”, — подчеркнул Министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, что в декабре 2021 года Литва передала Украине первую часть военной помощи — партию бронежилетов и баллистических поясов.

Помощь Литвы

Поставки Киеву вооружения Вильнюс начал вскоре после того, как на Востоке Украины вспыхнули боевые действия. В 2015-2016 годах Литва передала украинской армии пулеметы, амуницию и 150 тонн снаряжения. В 2017 году Литва решила передать Украине более 7000 автоматов Калашникова и около 2 миллионов патронов.