Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Белый дом раскрыл детали

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент США Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский в воскресение провели телефонный разговор, пишет УНН со ссылкой на заявление Белого Дома.

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«Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины», - сказано в заявлении.

Отмечается, что во время разговора два президента согласились с важностью продолжения «дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины».

Что было ранее

Ранее сегодня пресс-секретарь Президента Украины анонсировал телефонные переговоры Зеленского и Байдена.

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.