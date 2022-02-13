Не может быть безопасности в Европе без безопасности Украины: разговор Зеленского и Байдена

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Америки где обсудили безопасность в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представительство Президента Украины.

Детали

Сегодня, 13 февраля, завершился очередной телефонный разговор лидеров Украины и Америки. Во время разговора президенты обсудили ряд вопросов относительно безопасности Украины и влияние российской агрессии. Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране.

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"Мы готовы обсуждать их в различных форматах", - отметил Владимир Зеленский, отметив, что не может быть безопасности в Европе без безопасности Украины.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства - Харьков и Львов, Днепр и Одесса - в безопасности и под надежной защитой", - отметила украинская сторона.

Владимир Зеленский отметил важность усилий Соединенных Штатов в консолидации международной поддержки Украины. Глава Украинского государства высоко оценил активное взаимодействие с США в сфере безопасности и обороны, которое способствует усилению возможностей Вооруженных Сил Украины.

" Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", - подчеркнул Президент.

Также лидеры обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией.

Во время разговора также речь шла о вопросах повышения финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов.

Как сообщает CNN, чиновник, который был проинформирован о разговоре, рассказа, что Зеленский использовал воскресный звонок, чтобы предложить "конкретные идеи для уменьшения российской угрозы Украине".

По словам чиновника, это включало возобновленные призывы к Вашингтону оказать большую военную поддержку Украине, а также отметил необходимость значительного финансового пакета для Украины.

Напомним

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