Канцлер Германии Олаф Шольц на этой неделе совершит визит в Россию и Украину

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц на этой неделе летит в Украину и Россию, чтобы помочь разрядить эскалацию напряженности, поскольку представители западной разведки предупреждают, что российское вторжение в Украину все более неизбежно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Накануне своих первых визитов в Киев и Москву на посту канцлера Шольц восстановил свое предупреждение России, а также выступает за продолжение дипломатии в различных форматах.

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"Наша работа заключается в том, чтобы предотвратить войну в Европе, послав четкий сигнал России, что любая военная агрессия будет иметь очень высокие последствия для России и ее перспектив, и что мы едины с нашими союзниками", - сказал Шольц в верхней палате немецкого парламента. "Но в то же время это также включает использование всех возможностей для переговоров и дальнейшего развития", - добавил канцлер.

Добавим

Россия сосредоточила более 100 000 военных возле границы Украины и начала серию военных маневров в регионе, но уверяет, что не планирует вторгнуться в страну.

Напомним

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